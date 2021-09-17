США ударили по "террористу" в Кабуле, а потом признали ошибку: погибли 10 мирных жителей

Нанесенный американским беспилотником удар по территории Кабула не был успешным – в результате погибли мирные афганские жители, а не террорист-смертник. В США признали ошибку и назвали количество жертв: 10 гражданских лиц, среди которых до семи детей.

Об итогах проведенного расследования в пятницу, 17 сентября, объявил на брифинге глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, передает USA Today. Напомним: удар американские военные нанесли 29 августа в ответ на террористические атаки близ кабульского аэропорта.

Ответственность за серию взрывов взяло на себя ИГИЛ. Армия США пыталась уничтожить одного из террористов-смертников и сперва утверждалось, что цель достигнута и нападение на аэропорт предотвращено. Только сейчас в Штатах признали, что это не так.

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"Наше расследование привело к выводу, что удар был трагической ошибкой", – сказал Маккензи.

Он пояснил, что целью был белый автомобиль Toyota Corolla, которого разведка отслеживала восемь часов и считала непосредственной угрозой. Следили за машиной шесть дронов Reaper.

По словам генерала, на тот момент у военных было более 60 разведывательных данных, подтверждающих подготовку нового теракта. Удар был осуществлен недалеко от международного аэропорта.

"Я закончу свое вступительное слово... искренними и глубокими соболезнованиями семьям и друзьям тех, кто погиб… Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения", – сказал высокопоставленный военный.

В Пентагоне признали свою полную ответственность и изучают возможность компенсационных выплат родственникам погибших.

Как ранее писал OBOZREVATEL, во время терактов в Кабуле в один день Америка понесла самые крупные потери в Афганистане за последний десяток лет. Президент Джо Байден после этого выступил с обращением и взял на себя ответственность за все, что произошло во время вывода войск.