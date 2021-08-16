Я вас прошу. Бога ради. Не пишите, что "Америка предала". У США не было такой задачи - за счет своих денег и своих жизней сделать из Афганистана Калифорнию. У США была лишь одна задача - обезопасить США от исламских террористов, свивших себе гнездо в Афганистане. Эта задача выполнена. "Аль-Каиды" больше не существует. Бен-Ладен найден и убит. Небоскребам Нью-Йорка новый 9/11 пока не угрожает. Всё. Дело сделано.

Все остальное - лишь факультатив. Опциональное приложение. Добрая воля Америки, которая - сама, без принуждения - почувствовала себя обязанной тем, что пришла в ваш дом в период безвластия и наследила у вас тут на ковре, борясь с вашим же осиным гнездом у вас же на чердаке, осы из которого кусают и убивают наших детей. И сама решила не только прибрать за собой, но, чтобы окончательно устранить неловкость, еще и капитально отремонтировать ваш дом, поменять каркас, стропила, перекрыть крышу и покрыть все инсектицидной пропиткой. Чтобы больше не завелось.

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Нигде и никогда.

Джо Байден озвучил вот такие цифры.

За двадцать лет в Афганистан было влито НА ПОРЯДОК больше денег, чем в Украину. Более триллиона долларов. Это фантастическая сумма. Просто гигантская.

Силовые структуры Афганистана насчитывают ТРИСТА ТЫСЯЧ человек. Это больше, чем армия Украины.

Эти силовые структуры вооружены ЧУТЬ ЛИ НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ АРМИЯ УКРАИНЫ. Хамви, "Кугуары", беспилотники, авиация - там полный набор. Который достался теперь талибам.

При этом силы талибана представляли из себя семьдесят пять тысяч туземцев с автоматами Калашникова.

Афганистан мог бы держаться годами. Во Вьетнаме от момента вывода американских войск до падения Сайгона прошло три года. В прошлый раз в Афганистане, с момента вывода советских войск, до падения Кабула, прошло четыре года. И могло бы пройти еще четыре по четыре, если бы Ельцин, после захвата борта Ил-76 в Кандагаре, не принял бы решение прекратить поставку оружия и боеприпасов Северному альянсу. А так Наджибула, возможно, до сих пор держался бы.

В прошлый раз талибам противостояли три основные силы. Правительственные войска с центром в Кабуле, генерал Дустум со своими узбеками на севере, и Ахмад-Шах Масуд со своими таджиками на северо-востоке. У Масуда было шестьдесят тысяч человек, у Дустума примерно столько же, у правительства почти нихрена, в купе - вдвоем меньше, чем сейчас, и гораздо хуже вооруженные - но держались они довольно долго, и, повторюсь, если бы не прекратились поставки боеприпасов, Северный Альянс существовал, возможно, до сих пор. Масуд и Панджшерский Лев были государственники, они хотели строить именно государство, люди за ними шли, их идеи были привлекательны.

Но Масуда взорвали, Дустум бежал, правительство на другой планете, родной.

В итоге в этот раз никакого сопротивления уже не было. Армия, способная противостоять, пожалуй, даже и российской агрессии, просто сдалась туземцам с берданками. Без выстрела.

Наступление прошло не на фронте.

Оно прошло в головах.

Афганистан просто сам стал талибаном.

Вот и все.

В прошлый раз, в принципе, все то же самое было и на юге. Никакого "наступления" там тоже не было. Вот живет мужик. У него есть автомат Калашникова. За три доллара в месяц он говорит, что он правительственный солдат. Куда-то там с ними ездит. А потом, в какой-то момент, приходят другие мужики с автоматами Калашникова - и этот мужик с автоматом Калашникова говорит, что теперь он талиб. И куда-то ездит теперь с ними.

В тот раз сопротивление было только на севере.

В этот раз его не было нигде.

Тумблер переключился.

Точка.

Сергей Бережной вот отличную аналогию придумал. Если к твердому упругому телу приложить силу давления - оно прогнется по вектору этой силы. Может быть, даже примет требуемую форму. Но как только вы уберете давление - тело вернется к своему первоначальному состоянию.

Вот вам и вся политология.

Видимо, есть какая-то черта, после пересечения которой падение во тьму становится уже необратимым. И обратного подъема из этой ямы не существует. Если убить всех прогрессивных, умных, мыслящих, свободных - то дальше рождается та критическая масса средневековых мракобесов, которая уже самая выжигает все живое вокруг себя. Это замкнутая система. Зацикленный процесс. И чтобы там, на этой старательно выжигаемой земле, появилась достаточная масса новых чудом выживших зеленых ростков, потребуются, видимо, десятилетия. Если не столетия.

Исламская революция была полвека назад - и КСИР до сих пор успешно выжигает в Иране все ростки. Выстрел "Авроры" был сто лет назад - и достаточной массы свободных русских так и не народилось дор сих пор.

Если народ упорно, десятилетиями, сражается за то, чтобы жить в средневековом говне, отрезать своим дочерям носы, и убивать своих жен за то, что они решили в жару вдохнуть воздуха из-под одетого на голову мешка - победить его в этом упорном героизме невозможно.

Это правда.

То, что сейчас происходит в Кабульском аэропорту, как люди по лестницам лезут в самолет, лишь бы улететь, как американские военные открывают огонь в воздух, чтобы их разогнать, как люди падают со взлетевшего самолета на бетон, как улицы Кабула забиты машинами, спешащими успеть домой до объявления талибами новых порядков - все это страшно. Это жутко. Этих людей бросили, и многие из них умрут.

Это тоже правда.

Но теперь задайте себе вопрос. О том, какой был выбор. Какие были другие варианты. Кнопочки "сделать все хорошо" нет. Её никогда нет. Её просто не существует в природе.

Всегда есть только кнопочки "плохо" и "еще хуже".

США потеряли в Афганистане 2300 человек. Это порядок цифр АБСОЛЮТНО СОПОСТАВИМЫЙ с потерями ВСУ на Донбассе. Это даже в абсолюте сопоставимые цифры. Примерно по двести человек в год, по человеку каждые два дня.

Страшно бросать людей там на резню? Страшно. Но вариант есть только один.

Подойдите к зеркалу. Посмотрите в него. И ответьте.

Вы готовы отправить в Афганистан ради спасения этих людей украинские войска, чтобы они там, черт-те где, за десятью горами, еще десять лет несли такие же потери, какие Украина несет на Донбассе?

А ведь только это может их спасти.

Вот и весь вам бином Ньютона.

У меня, например, нет ответа. Я с ужасом думаю, что не дай бог окажусь когда-нибудь в такой ситуации. Когда придется делать выбор. Когда придется решать, кому жить, кому умирать. Когда придется посылать на смерть. Я один раз, двадцать лет назад, командовал на войне взводом - и с тех пор это самый страшный хтонический ужас для меня. Распоряжаться жизнями других людей.

Именно поэтому я ни за что не полезу в политику.

Попробуйте объяснить рядовому американцу, почему Америка должна хоронить свою молодежь за два океана, если этого не делает больше никто в мире. Попробуйте объяснить это украинцу.

Какие бы сейчас ни раздавались обвинения в адрес Байдена - большинство граждан США поддерживает вывод войск.

Опросы штука упрямая.

Поэтому, пожалуйста, не пишите про предательство. Если кто и предал Афганистан в первую очередь - так это Афганистан. Никто не будет воевать за другого, если он не будет воевать за себя сам. Украинец не будет воевать за афганцев. Бельгиец не будет воевать за украинцев. Если украинец устал от войны и хочет просто перестать стрелять.

Только орки разного пошиба и разных скреп, хоть исламских, хот русскомирных, готовы воевать веками.

Собственно, это и есть основная мысль моего поста.

Параллели, я думаю, дальше каждый способен провести сам.

Похоже, что эпоха мирового шерифа, который будет приходит в каждый уголок планеты, и там, за свои деньги, своими жизнями, наводить красивую жизнь, закончилась. Европа и НАТО не хочет лезть никуда. Америка устала лезть везде. Будет сосредоточение на Европейском плацдарме, с попыткой противостоять России и Китаю - но вряд ли и здесь в ближайшее время следует ожидать Черчилля с Рейган и Тэтчер. Как и было сказано - миропорядок, который существовал на планете с 1945-го по 2014-й - рухнул. Теперь будет новая эпоха брожения. Эпоха изменения границ. Передела мировоззрений. И новый - миропорядок в конце. Когда уляжется пыль.

Все окукливаются. Все начинают замыкаться в себе. Идет период мудрых народов с их простыми решениями.

Убедите меня, что его получится пережить без десятилетий постоянных региональных войн почти всех почти со всеми.

Ну, тут мой старый плач Ярославны про свой остров-крепость посреди океана дерьма, что никакой Пьер из Бельгии не будет воевать за Трехизбенку, если Василь из Сум устал от войны, но…

А, ладно. Проехали уже.

И еще одно. Бога ради. Не употребляйте этот имперский пропагандистский термин - "Демократия на штыках". На штыках можно принести только ссср того или иного разлива. Спросите вон у… Да у кого угодно. У Польши, у Чехословакии или у Бессарабии.

Демократии "на штыках" как раз выносят тирании. Хоть СССР, хоть Третий Рейх, хоть ИГИЛ.

А дальше вступают совсем иные механизмы.

Такие вот пироги.

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