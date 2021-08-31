Ночью с понедельника на вторник из Кабула вылетел последний американский самолет, что стало окончанием 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане. Понятно, что Байден сейчас подвергается критике со всех сторон, поскольку самый удачный момент выхода был пропущен 10 лет назад, после того, как воды Аравийского моря сомкнулись над головой Усамы бин Ладена. Ведь формально, целью присутствия американских войск в Афганистане был разгром руководства Аль-Каиды и тогда выход был бы логическим завершением именно этой операции. Если до этого момента логика событий была на месте, то дальше все пошло по многократно повторившемуся сценарию.

Что интересно, практически никто из критиков Байдена не решился строить свои рассуждении на отрицании выхода как такового. Практически вся критика касается того, как этот вывод осуществлялся, а из этого – наибольшей критике подвергается непоколебимость Байдена относительно крайнего срока вывода. При этом отмечается, что не все те, кто хотел выехать из Афганистана, были эвакуированы. И в общем, эта лавина критики была ожидаема сразу после того, как Байден окончательно, еще в апреле этого года, подтвердил не только сам вывод войск, но и сроки, в которые этот вывод планируется провести.

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Отсюда следует, что заняв первое кресло, он погружался в темы по мере их актуальности и когда очередь дошла до Афганистана, то решение возникло четкое и твердое. Видимо, ответ на самый модный вопрос о том, как США за 20 лет не смогли создать силы, которые могли бы удерживать светскую власть, был настолько емким, что именно для Байдена он не имеет разночтений. Он сам по этому поводу сказал очень скупо, но тем не менее, это дает представление о фактической ситуации с этим вопросом.

"Я никогда не считал, что мы должны жертвовать американскими жизнями в попытках создать демократическое правительство в Афганистане, стране, которая никогда за всю свою историю не была единой страной и состоит – и это – не унизительная формулировка – из различных племен, которые никогда, никогда не ладили друг с другом".

А это значит, что для того, чтобы "сцементировать страну", надо было способствовать становлению либо демократических, государственных институтов, которые могли бы работать в самостоятельном режиме, либо установить жесткую диктатуру, которая будет собирать страну в единое целое силой. Третьего варианта просто нет, вернее, он есть и мы его наблюдаем прямо сейчас. Понятно, что на глазах у всего мира формировать военную хунту, тем более – на противоположном конце земного глобуса, Штаты не могли и не стали этого делать. А демократию сверху, путем ее учреждения, создать невозможно. Можно создать ее видимость, внешнюю форму, но она не будет жизнеспособной без внешней, мощной и главное – постоянной поддержки, что и наблюдалось на самом деле.

И вот когда критики говорят о том, что за 20 лет не удалось создать самостоятельное и независимое правительство, им следовало бы дать себе ответ на вопрос, о каком именно правительстве они ведут речь? Если надо было создать еще одного Каддафи или Хуссейна, то с этим особых проблем не возникло бы. Но в таком случае они первыми выступили бы с критикой того же Байдена за то, что тот потратил деньги налогоплательщика на формирование диктаторского, антидемократического режима. А если они полагают, что демократию можно насадить иностранными штыками, то у них очень странное представление о природе демократии вообще и о процессе ее становления – в частности. А тем более, когда речь идет о стране, большая часть населения которой неплохо себя чувствует в условиях позднего средневековья. Вынуть его из этого состояния и за 20 лет сделать рывок, который остальные страны делал за столетия – невозможно или почти невозможно. Есть лишь один вариант "ускоренного курса", если само население, в подавляющем своем большинстве, деятельно стремится к созданию демократического общества.

Очевидно, что в Афганистане этого не было, нет и не будет еще очень продолжительное время. Тем не менее, критики сместили акценты и теперь исходят из того, что 20 лет оккупации были впустую. Ничего подобного. Впустую прошли 10 последних лет после того, как изначально поставленные задачи армия таки выполнила. Остальное – не ее дело вообще и действительно, начни эвакуацию после уничтожения Усамы, все это можно было сделать в течении года, например, или сколько там было нужно именно с военной точки зрения, чтобы все аккуратно вывести и подчистить за собой.

Байден таки решился это сделать, зная наверняка, сколько на него выльется критики и зная от кого. Самое смешное здесь то, что большая часть тех, кто критикует сейчас администрацию Байдена за то, что за 20 лет в Афгане не создано устойчивого светского правительства, никак не замечены в критике Буша и Трампа, которые имели эту возможность, первый – обойдясь без оккупации Афганистана, а второй – начав вывод через 6 месяцев после вступления в должность, как это сделал Байден.

Более того, эти самые критики никак не сопоставляют, как минимум, два очень похожих варианта, которые хоть и не включали в себя элемент оккупации, но зато все это перекрыто на порядки большими финансовыми вливаниями и преференциями. Каждый может проделать собственный эксперимент на свой вкус и суть его вот в чем. Как только попадется текст с критикой о 20-ти годах, за которые не удалось построить демократию, надо найти его автора и поискать подобные гневные статьи и выступления по поводу чего-то подобного.

И тут окажется, что такого же демократического общества не было построено за 30 лет в РФ, хотя очень долго Штаты поддерживали Москву и закрывали глаза как на военные агрессии в ее исполнении, так и на откровенный геноцид, повторяющийся циклично в зонах оккупации российских войск. Даже сейчас, когда уже очевидно, что от демократии там не осталось даже линялой обертки, эти самые критики не смели в хлам Трампа, который рассказывал о том, что ему нравится Путин, особенно сзади, и что он сам Путину – тоже нравится, и тоже, в основном – сзади. Где были эти критики с их рассуждениями о напрасно потраченных 30 годах и угробленных средствах, возможностях и как теперь видно – сильно пострадавшем авторитете США? Их нет. При этом, в Афганистане достигнута хоть военная цель мероприятия, а в игре с Москвой не достигнуто вообще ничего.

Но и это не все. Если не пропадет энтузиазм, можно продолжить исследование и отметить очень странные, но одновременно – очень знаковые совпадения. Так, в 2021 году исполнилось ровно 10 лет с момента ликвидации Усамы. В этом же году исполняется 20 лет с момента теракта 11/11, который и стал отправной точкой для оккупации Афганистана. Опять же, в этом году исполняется 30 лет с момента развала совка и начала крайне рискованной и как теперь видно – крайне неудачной игры с РФ. Но если копнуть еще ровно на 10 лет, то окажется, что есть еще один очень жирный повод для того, чтобы те самые критики, о которых было сказано выше, шикарно порассуждали о том, что за столько лет не было создано еще одногодемократического общества.

Так, 40 лет назад, а именно – в 1981 году Дэн Сяо Пин, тогдашний лидер коммунистического Китая, провозгласил о новой политике, которая сейчас известна под названием "Одна страна – две системы". Суть ее сводилась к тому, что Китай отходит от ортодоксального коммунизма и допускает развитие капитализма внутри страны, что должно изменить ее облик.

Так вот, именно тогда Запад и в первую очередь – США, неправильно поняли суть этого маневра, а вернее – они не поняли сути квази-коммунистического государства. Если оно не прошло стадию, аналогичную денацификации, то там ничего не кончено и красные рога полезут сразу после того, как там уйдут на несколько шагов от голода и появятся живые деньги.

Ошибка тут в том, что на западе полагали, что повышение благосостояния населения спровоцирует тягу к демократическим ценностям и оно не захочет возвращаться в режим диктатуры. Как бы ни так. Этот эффект прекрасно продемонстрировал товарищ Гитлер, когда население страны на руках, как Йорика у Леся Подервьянського, внесло его на руках и усадило на кресло диктатора, помазав денатуратом на царство и водрузив на его голову шапку "Вільгельма Завойовника". Причем, сделали это демократическим путем и по собственному желанию. С Путиным случилась та же самая история.

Так вот, на поверку оказалось, что Китай вышел из голодухи и технологической ямы, накопил жирку и тут же начал подчищать даже намеки на демократию. В общем, после назначения товарища Си пожизненным вождем и учителем, уже можно было четко говорить о том, что демократия в Китае сказала "всем спасибо, все свободны" и что на это мы услышали из оплота мировой демократии? А мы услышали поздравление от Трампа, который сказал о том, что рад за друга Си и что опыт пожизненного правления очень его вдохновляет и он не против такое внедрить и в США.

А вслед за этим Китай стал демонстрировать уже неприкрытую агрессию, начиная захватывать морские акватории и не скрываясь готовиться к захвату Тайваня, например. И как оказалось, только в Гонконге люди вышли на улицу, видя, как сворачиваются те остатки демократических ценностей, которые были хотя бы в этом анклаве. Весь остальной Китай даже не пикнул ничего. И что же, где были все эти критики? Кто из них обрушился на Трампа? Кто потребовал сворачивания отношений с Китаем именно потому, что там уничтожаются остатки демократических принципов. У Трампа испортились отношения с Китаем только из-за короны, которая прямо и негативно повлияла на его электоральные потенции. Он не мог простить этого, а не уничтожение демократии в Китае.

И вот сейчас мы читаем рассуждения деятелей о том, что в Афганистане, априори – отсталой, средневековой стране, с демократией не сложилось, а то, что за 30 лет это же самое не сложилось в РФ и за 40 лет в Китае – молчок. А ведь если ты – заслуженный эксперт, глава какой-то там Ассоциации крупных специалистов или крупный партийный босс, то должен понимать, что сказав "А", ты должен говорить "Б" и все остальные буквы алфавита, включая "Х", "У" и прочие. Но ничего подобного нет и не будет.

А мы знаем, как и почему работает вот такая выборочная критика. Это – режим литья помоев, но никак не экспертная оценка ситуации. Ведь это же не первый вариант и наверное – не последний и если ты претендуешь на звание эксперта или кого-то там великого, то должен демонстрировать методы исследования ситуации, которые приняты в мире тех самых экспертов. А самый простой из них – метод сравнения. Вот и сравнивай с чем-то подобным и если нет, то ты – не эксперт, а любитель или работник "по вызову".

Что же касается самого механизма вывода и спешки, в результате которой "не всех вывезли", то в таком случае тоже надо обратиться к фактам. Госдепартамент заявил о том, что они вывезли всех, кого планировали по своей линии. Примерно 2000 человек из списков, которые вообще были запланированы к вывозу – остались в Афгане, но они не прибыли к сборным пунктам, куда надо было прибыть для эвакуации. А вообще США вывезли 110+ тыс, а вместе с союзниками, вывезено 125+ тыс человек, плюс 6 тыс американских военных. Сколько еще надо было вывозить, чтобы критикам было тепленько и приятненько?

А мы предлагаем свои критерии оценки этой "спешки". Первая из них – количество эвакуированных – 125 тыс. По разным оценкам, из страны хотело бы выехать еще примерно такое количество людей. Понятно, что там часть – женщины и дети, но в данном случае, мы предлагаем не учитывать эти поправки, а просто посмотреть на это количество.

Чтобы было понятно, только вывезенные люди составляют численность, сопоставимую с общевойсковой армией, а если учесть тех, кто хотел выехать, то это – две общевойсковые армии в среднем своем составе, или от 100 до 150 тыс человек, в разных конфигурациях. Сколько там талибов было?

И последнее. Именно отход и финальная часть эвакуации всегда является самой опасной, просто по своей сути. Если бы это была сухопутная операция, то концовку прикрывал бы мощный арьергард, а в данном случае, когда все происходит через аэропорт, обеспечить прикрытие именно конечной фазы операции – крайне сложно и потому призывы передвинуть сроки дальше, чтобы вывезти всех желающих, однозначно увеличивают риски больших потерь личного состава прикрывающего эвакуацию. А вернее такие потери становятся абсолютно неизбежными и кратными, относительно срока продления.

Поэтому, скорее всего, жесткий срок до 31 августа был взят Байденом не с потолка, а это были настоятельные рекомендации военных. Если уходим, то – уходим, а не пускаем пузыри из слюней. Но холку за жесткие сроки подставил Байден, а не военные, что вызывает уважение и чем-то напоминает то, как свою холку подставлял Порох. Причем, о большинстве таких случаев мы и сейчас ничего не знаем или знаем, но по каналам, которые не предполагают публикации этих данных. Да и если об этом напишем только мы, выглядеть это будет примерно так.

Невероятно и бездоказательно. А с другой стороны, если сам Порох об этом не говорит, то наверное знает, почему так делает. Поэтому мы сохранили бы к нему уважение только за эти несколько эпизодов, которые знаем, невзирая на то, сколько и каких помоев на него вылили и еще выльют. После таких поступков к нему уже ничего не прилипнет, по крайней мере – в наших оценках – точно. Между прочим, таких лидеров в истории настолько мало, что это "штучный товар" и если кому-то "повылазило", то это – их проблемы.

Ну а мы "итоги подведем", как говорил принц Датский, глядя на разрушенный тронный зал с роялем Steinway, с плавающими в нем шпротами. Выходить надо было, причем – еще лет 10 назад. Надеяться на то, что там останется демократия, мог только пациент, погрязший в пучины инфантилизма. Уходить надо было быстро и особенно не растягивать финальную стадию выхода. За последствия, в том числе и негативные, кто-то должен был взять на себя ответственность.

По идее, это была военная операция и можно было возложить ответственность на военных, но решение как о входе, так и о выходе, было политическим и потому желательно было эту ответственность взять на себя политическому лидеру. Он ее взял. У меня к Байдену нет вопросов. При всех очевидных косяках, которые он допускает, здесь он все сделал правильно и достойно.

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