Британия эвакуировала из Афганистана около 200 кошек и собак, за которыми ухаживал бывший морпех. Фото

Из Кабула на самолете Великобритании эвакуировали около 200 собак и кошек, о которых заботился экс-морпех Соединенного королевства Пол Пэн Фартинг вместе с другими волонтерами. Животных забрали из приюта Фартинга Nowzad, существовавшего в столице Афганистана 14 лет.

Как пишет ВВС, сотрудники приюта и сам 52-летний экс-военный могли эвакуироваться, но с перевозкой животных возникли проблемы. В Nowzad объявили сбор средств, чтобы в Англию вылетел частный грузовой самолет с питомцами и сотрудниками приюта.

В итоге нужную сумму удалось достать, но рейс отменили в целях безопасности.

Фартинга с животными планировало забрать воздушное судно другой страны, однако требованием было присутствие экс-морпеха на борту. Талибы около 10 часов не пускали мужчину в аэропорт, из-за чего вылет сорвался.

"Мы прошли через ад, чтобы попасть туда, и нас вернули обратно в хаос этих разрушительных взрывов", – писал мужчина на странице в соцсети.

Животных 27 августа все же удалось забрать из Кабула на государственном самолете. При этом ранее власти Великобритании говорили, что главное – эвакуировать людей.

This is the day I found her - scared and alone. I hate to think what would have become of her if we had not been there that evening....... pic.twitter.com/fIlJkRQ8MI