Администрация Байдена тормозила поставки оружия Украине в 2024 году: в Reuters назвали причины

Администрация бывшего президента США Джо Байдена в последний год работы тормозила решения по предоставлению Украине вооружения для борьбы с полномасштабным российским вторжением. Задержки были связаны не только с тем, что соответствующие решение задерживали в Конгрессе.

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Белый дом также блокировал поставки из-за внутренних дебатов о рисках эскалации с Россией, а также опасений по поводу того, достаточен ли собственный арсенал США. Об этом говорится в расследование Reuters.

Усугубляла ситуацию и административная путаница. Как отмечает СМИ, речь идет о хаотичной системе отслеживания оружия, в которой даже определение "доставлено" различалось среди военных формирований США.

Официальный представитель США сказал, что с тех пор Пентагон обновил внутренние пособия, чтобы уточнить, какие службы ответственны за доставку. Но до сих пор непонятно, насколько широко было применено это правило и применяется ли оно задним числом.

"Задержки были самыми большими в течение месяцев, которые потребовались Конгрессу для одобрения $60 млрд дополнительной помощи для Украины, которую сдерживали конгрессмены-республиканцы на фоне успешного баллотирования Дональда Трампа на пост президента. Но задержка продолжалась и после того, как деньги были одобрены. Об этом свидетельствует анализ Reuters официальных объявлений, данных о расходах США и интервью с более чем 40 украинскими и американскими чиновниками, помощниками конгресса и законодателями", – говорится в материале.

Расчеты журналистов показывают, что с апреля по сентябрь 2024-го администрация Байдена санкционировала в среднем около $558 млн военной помощи Украине. После победы Трампа на выборах это число резко возросло – до $1,1 млрд, но и оно, как показывают расчеты агентства, лишь равно среднемесячному показателю в течение первых двух лет войны.

Четыре источника Reuters утверждают, что до ноября 2024 года в Украину было поставлено лишь около половины стоимости военной помощи от общей суммы, которую США обещали выделить в 2024 году со складов армии.

В то же время началу декабря 2024-го Украина получила лишь около 30% обещанной американской бронетехники.

Бывший чиновник Белого дома комментарии Reuters отрицает, что США оказывали помощь Украине слишком медленно или дозировано. По его словам, без поддержки Америки Россия могла бы захватить больше территорий страны.

В то же время избранный Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины Кит Келлог раскритиковал подход Байдена к оказанию помощи, которая "не была в нужном количестве".

"Их (вооружений. – Ред.) не было в нужное время. Администрация Байдена боялась эскалации. Я убежден, что великие державы не боятся эскалации", – считает Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский сказал, что Украина получила от США оружия, техники, боеприпасов и т.д. на примерно $76 млрд. Но всего Вашингтон выделял для военной помощи нашей стране $177 млрд.

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