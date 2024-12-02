Администрация Байдена разочарована нежеланием Киева идти на снижение мобилизационного возраста до 18 лет – WP

В администрации президента Соединенных Штатов признают, что вооружение украинских защитников идет замедленно и далеко не в тех объемах, которые просит Киев. Однако у Джо Байдена считают, что скорость доставки и количество оружия не имеют значения, поскольку украинская армия проигрывает российской по темпам мобилизации и численности личного состава.

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Именно поэтому у чиновников США "растет разочарование лидерами Украины", которые игнорируют призывы США снизить возраст призыва в Украине до 18 лет. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на спикера Белого дома Джона Кирби и группу анонимных чиновников.

Указанные чиновники считают, что Украина должна расширить свою армию за счет более 160 тысяч новобранцев, причем именно 18-летних.

"Мы, безусловно, собираемся продолжать присылать Украине оружие и технику. Мы знаем, что это жизненно важно. Но сейчас Украине также нужны и солдаты. На самом деле мы считаем, что именно военные наиболее необходимы для нее. Причем мы готовы наращивать наш учебный потенциал, если они сделают соответствующие шаги по пополнению своей армии", – цитирует издание слова Кирби.

Напомним: в командовании Вооруженными силами Украины считают, что одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем, чтобы вывести личный состав из наиболее опасных зон и сохранить жизнь воинов.

Совершенно иная тактика у РФ: агрессоры берут не оружием, а сугубо мясными штурмами. И в США считают, что Украина должна поступать так же.

"Разрыв в количестве боеприпасов между Украиной и Россией существует, хотя и стал намного меньше. Но со стороны человеческой силы это только вопрос математики и физики", – цитирует издание анонимного американского чиновника.

Причем в США даже не скрывают своего желания сэкономить на военной помощи Украине. WP также цитирует ряд американских военных, которые уже жалуются на нехватку собственного вооружения из-за помощи Украине и Израилю.

Также американские чиновники и военные единодушны во мнении, что "прорыв оборонных линий Украины в ближайшие месяцы можно не ожидать, даже если Москва продолжит наступление".

Тот факт, что в последние дни у РФ есть прогресс в оккупации на Донбассе (продвигаясь вперед всего на 200 метров ежедневно, – WP), объясняется местностью. Степь, то есть "достаточно открытую территорию южнее Покровска", защищать трудно, но "украинские силы отступают на более надежные позиции", которые уже не потеряют.

Потери предполагают только в русском Курске. Указанный анонимный американский чиновник сказал, что "если ни одна из сторон существенно не изменит уровень своих усилий и ресурсов, России, по всей вероятности, понадобится несколько месяцев, чтобы полностью вытеснить украинские силы".

Как сообщал OBOZ.UA, неофициально американские чиновники уже достаточно долго говорят о необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Причем, так считают не только в администрации Байдена. В середине октября советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что американские политики из обеих партий давят на украинского лидера по этому вопросу.

Но позиция властей Украины не меняется. Пока нашей стране не хватает не солдат, а оружия для того, чтобы обеспечить тех военных, кто уже мобилизован. И это происходит из-за задержек в поставках помощи со стороны западных партнеров, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Такая же позиция и у украинских военных. В украинском законодательстве определено, что мобилизовывать можно только украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. И это, как отмечают военные, обусловлено чисто практическими вещами.

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