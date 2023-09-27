Администрация Байдена продолжит сотрудничество с Конгрессом для выделения новой помощи Украине – Белый дом

В администрации главы Штатов Джо Байдена сказали, что намерены продолжать взаимодействие с обеими партиями в Конгрессе для выделения новой помощи Украине для борьбы с вторжением России. Там уверены, что двухпартийное большинство в Конгрессе верно поддержке Киева.

Об этом на брифинге в Вашингтоне во вторник, 26 сентября, сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Она сказала, что администрация американского президента гордится тем, что удалось достичь двухпартийной поддержки финансирования для Украины, передает Укринформ.

Важно, что сейчас это продолжается.

"Мы будем продолжать сотрудничество с членами обеих партий", – отметила Жан-Пьер.

Спикер Белого дома подчеркнула, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл неоднократно высказывались в поддержку дальнейшего финансирования помощи Украине.

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Она напомнила, что с членами Конгресса недавно общался советник администрации Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и подчеркнула, что это финансирование должно обеспечить поддержку всего народа Украины, который борется за свободу и демократию.

Представитель Белого дома, кроме того, подчеркнула, что помощь Украине поступает также от союзников и партнеров, и США должны играть в этом ведущую роль.

"Мы стремимся продолжать этот диалог с Конгрессом. Мы благодарны за двухпартийную поддержку, и поэтому эти разговоры будут продолжаться", – подытожила Жан-Пьер.

Как известно, Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов в виде чрезвычайной оборонной помощи. Также Белый дом просит выделить дополнительно 8 миллиардов долларов в виде гуманитарной помощи до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госдеп еще раз призвал Конгресс продолжить помощь Украине. Там заявили, что американская поддержка украинской борьбы с агрессором – это вклад в отстаивание порядка во всем мире.

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