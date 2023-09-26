'Нельзя разрешать странам запугивать своих соседей': Госдеп США призвал Конгресс продолжить поддерживать Украину

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки еще раз призвал Конгресс продолжить помощь Украине, которая более, чем полтора года борется с полномасштабным вторжением страны-агрессора России. Там заявили, что американская поддержка украинской борьбы с агрессором – это вклад в отстаивание порядка во всем мире.

Об этом сказал Мэтью Миллер, спикер Госдепа, на брифинге в Вашингтоне во вторник, 26 сентября, передает Укринформ. Он отметил, что нельзя поощрять то, что некоторые государства могут позволять себе запугивать своих соседей.

По словам американского чиновника, для Штатов очень важно, чтобы Конгресс продемонстрировал решительную поддержку Украины, тем самым продолжив оказывать сопротивление московской агрессии.

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Миллер напомнил, что с самого начала полномасштабной войны, начатой Россией в Украине, поддержка Киева была двухпартийной. Двухпартийное большинство, которые поддерживать продолжение помощи для Украины, есть и сейчас.

Как известно, Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов в виде чрезвычайной оборонной помощи. Также Белый дом просит выделить дополнительно 8 миллиардов долларов в виде гуманитарной помощи до конца года.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что Белый дом сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев в Палате представителей. Он считает, что поддержка будет двухпартийной.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что в Белом доме и в Конгрессе США во время визита Владимира Зеленского и команды из Украины не ощущался скепсис относительно дальнейшей помощи Киеву. Америка показала, что, как и обещала, будет продолжать поддерживать украинский народ.

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