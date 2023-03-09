9 лет назад бесследно исчез рейс 370 Malaysia Airlines с 239 пассажирами: все версии самой загадочной авиакатастрофы. Фото

Ровно 9 лет назад, 8 марта 2014 года, самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370, скрылся с радаров. С тех пор ни самолета, ни из находившихся на борту 239 человек никто не видел.

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OBOZREVATEL собрал все версии той авиакатастрофы. Все они без убедительных доказательств, а некоторые вообще откровенно конспирологические.

Суицид пилота из-за тяжелого развода

В пользу этой версии наводят крушение 2015 года, когда пилот Airbus, находясь в депрессии из-за тяжелого развода, направил самолет в альпийский склон. Тогда погибли 150 человек. Однако семья малайзийского пилота настаивает, что он любил свою работу.

Самопожертвование пилота

Энтузиаст-исследователь из Австралии считает, что самолет вспыхнул во время полета и пилот проложил новый курс вдали от густонаселенных районов.

Проделки второго пилота

Одна из пассажирок предыдущих рейсов рассказала, что второй пилот иногда приглашал молодых женщин в кабину во время полета. По ее словам, за три года до авиакатастрофы она весь полет провела в кабине, где ее развлекал второй пилот. Женщина предполагает, что 8 марта 2014 года в кабине что-то могло пойти не так.

Самолет сбили США

Здесь есть целых две версии. По первой, Вашингтон опасался, что самолет MH370 угнали для нападения на военную базу США в Индийском океане, поэтому сбили его. Согласно второй версии на лайнере было секретное оборудование Соединенных Штатов, которое хотел перехватить Китай.

Самолет угнали Россия или Северная Корея

Адепты этой версии утверждают, что диверсию на борту устроили россияне или корейцы и тайно посадили на космодром "Байконур" в Казахстане. Зачем Москве или Пхеньяну этот борт и как его незаметно перегнали в Казахстан, никто объяснить не смог.

Самолет-камикадзе

Мировые СМИ облетел рассказ 41-летней британской яхтсменки, которая якобы видела над Пхукетом горящий самолет. Позже женщина заявила, что MH370 был самолетом-камикадзе, нацеленным на флотилию китайских кораблей, и его сбили до того, как он успел врезаться в них.

Напомним, за 4 года поисков было найдено около 30 фрагментов корпуса самолета, что, однако, так и не позволило определить местонахождение погибшего лайнера или сузить территориальные рамки поиска. В 2018 году поиск самолета был прекращен.

Доподлинно известно лишь то, что "Боинг" исчез между Малайзией и Вьетнамом. По официальной версии, по неизвестной причине воздушное судно упало в Индийский океан и затонуло.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2018 году британский технический эксперт Ян Уилсон заявил, что обнаружил "Боинг-777" Malaysia Airlines рейса MH370. По словам исследователя, он наткнулся на объект, напоминающий очертаниями пассажирский лайнер, в одном из труднодоступных районов Камбоджи, рассматривая спутниковые карты Google Maps.