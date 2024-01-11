29 украинцам не разрешили эвакуироваться из Сектора Газа: в чем причина

Службы безопасности Израиля и Египта не предоставили разрешение на эвакуацию 29 украинских гражданам из сектора Газа. Оказывается, эти люди тем или иным образом сотрудничали с террористами ХАМАС.

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Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Ранее он рассказывал, что службы безопасности не предоставили разрешение на эвакуацию исключительно мужчинам.

"Мы уговаривали людей уехать, но не все согласились по разным причинам. У кого-то пожилые родители, кому-то не разрешили. Эти 29 граждан – это все мужчины, которые сотрудничали с ХАМАСом тем или иным способом. Кому-то повезло меньше, то есть, видимо, в отношнии них есть больше доказательств о сотрудничестве с ХАМАСом. Но рано или поздно эта ситуация разрешится, война не будет бесконечной", - отметил посол.

Корнийчук уточнил, что осталось в Секторе Газа гораздо больше граждан Украины, чем 29 упомянутых. Однако, по его словам, у Украины, как и у других стран, общий процент тех, кому не разрешено уехать, не превышает 7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, к эвакуации украинских граждан из Газы привлечены не только украинские дипломаты, но и ГУР. О причинах, по которым израильские и египетские власти не выпустили нескольких украинских граждан, нам ранее рассказал посол Корнийчук.

Также в Армии обороны Израиля заявили о полном контроле над северной частью сектора Газа. Однако военным понадобилось три месяца, чтобы нанести ХАМАС значительное поражение на севере анклава.

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