13 лет назад войска России вторглись в Грузию: как все происходило

Ровно 13 лет назад 8 августа 2008 года, войска Российской Федерации вторглись на территорию Грузии якобы для защиты сепаратистов из Абхазии и Южной Осетии. Военные действия продолжались несколько дней, однако повлекли значительные потери.

За это время Россия продвинулась вглубь страны, разбив значительную часть грузинских войск, а после пошла на "перемирие", сумев избежать международной изоляции. О том, как все происходило, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ночью 8 августа 2008-го подразделения Вооруженных сил Грузии попали под плотный артиллерийский обстрел, а потом они вошли на территорию Южной Осетии. Целью было восстановление конституционного строя. И после завершения боев грузинская армия заняла большую часть столицы самопровозглашенной республики – Цхинвали.

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Россия в ответ на это ввела в Грузию свои войска и за считанные часы боевые действия развернулись далеко за границы.

Подразделения ВС РФ захватили несколько грузинских городов, со своей стороны авиация наносила сильные удары по передовым отрядам грузинской армии, а также тыловым, которые находились возле столицы Тбилиси.

За три дня такого противостояния силы Российской Федерации значительно расширили географию войны, в частности, захватили еще несколько населенных пунктов и фактически открыли себе путь на столицу. В городе началась паника.

Параллельно военные действия развернулись также на море, где атаку вели российские боевые корабли, базировавшиеся в Севастополе. Во главе с флагманом Черноморского флота РФ ракетным крейсером "Москва" они захватили крупнейший порт страны – Поти. Были уничтожены все корабли в нем, что имели военную маркировку, среди них и пограничные.

10 августа, исходя из прямого вторжения РФ, в Тбилиси заявили об отводе войск из Цхинвали и об одностороннем прекращении огня.

А 12 августа тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили подписал план перемирия, который предложил Европейский Союз, в частности президент Франции Николя Саркози. Главными его пунктами такого было окончательное прекращение огня и возвращение сторонами конфликта войск на свои базы.

Несмотря на усилия Саркози сгладить конфликт, войска России продолжили активно продвигаться вглубь Грузии – были захвачены города Гори, Сенаки, Поти, перерезана стратегическая дорога, которая соединяла западную и восточную часть страны.

Согласно мирному договору, вывод российских войск с грузинской территории должен был закончиться до 1 октября 2008 года, однако де-факто какая-то часть ВС России продолжила находиться на территории самопровозглашенных республик.

26 августа Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, тогда соответствующий указ подписал глава РФ Дмитрий Медведев. Но российские войска оставались в Грузии.

Во времена СССР Абхазия и Южная Осетия входили в состав Грузии на правах автономных областей, а после распада Советского Союза попытались отделиться от новой грузинского государства.

Во время войн за независимость в 1991-93 годах Россия поддерживала сепаратистов, но в итоге оба конфликта были заморожены: на территории Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия продолжала рассматривать как составные части своего государства, разместили международные миротворческие силы. Это были военные из Южной Осетии, Абхазии, РФ и Грузии.

Конфликт между Грузией и Южной Осетией вышел на новую фазу в 2004-м, когда к власти пришел Михеил Саакашвили. Он предложил план урегулирования ситуации на условиях вхождения непризнанной республики в состав Грузии, который "власти" Южной Осетии отвергли.

Так, первые боевые столкновения произошли в Южной Осетии уже в августе того года, а в 2006-2007 годах попытки Грузии подчинить Абхазию и Южную Осетию привели к новым кризисам. В 2008-м представители власти непризнанных республик обратились к России с официальной просьбой о признании их независимости, ссылаясь на признание большинством западных стран независимости Косово.

Одновременно с приходом Саакашвили к власти происходило и ухудшение российско-грузинских отношений. Примечательно, что в 2006-м РФ прибегала к методам, которые активно использует в конфликте с Украиной, начиная с 2014 года. В частности, в российских СМИ упоминался план Грузии якобы по захвату "республик", хотя до сих пор его существование не подтверждено.

В начале 2007 года Генеральный штаб Вооруженных сил России подготовил план "на случай грузинской агрессии". В апреле следующего года страна направила дополнительные войска в Абхазию, а также спровоцировала дипломатический кризис с Грузией. Это последовало за объявлением РФ установления прямых отношений с правительствами непризнанных республик и параллельной раздачей жителям Южной Осетии и Абхазии российских паспортов. Так, в начале 2008-го росСМИ отчитывались, что 90% населения "республик" получили гражданство России.

События 2008 года существенно сказались на жизни Абхазии и Южной Осетии. По данным правозащитников, мониторинговых миссий ОБСЕ и других организаций, десятки тысяч людей, которые оказались в зоне конфликта, были вынуждены покинуть свои дома.

Обе непризнанные республики остаются депрессивными регионами. Их экономики почти полностью ориентированы на РФ, поскольку все связи с Грузией после войны были расторгнуты. Бюджеты тоже во многом зависимы от российских дотаций: в Южной Осетии он финансируется из федерального бюджета России на 88,7%, тогда как Абхазии – на 67,4%.

Почти сразу после завершения конфликта, 26 августа 2008 года, Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. После это же сделали еще несколько стран-членов ООН: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Вануату и Тувалу сначала признали независимость республик, однако вскоре это решение отозвали.

В декабре 2008 года в Европейском Союзе создали независимую комиссию по расследованию обстоятельств, приведших к конфликту. В следующем году в сентябре она опубликовала итоговый доклад, в котором ответственность за начало военных действий возлагалась на Грузию. В то же время отмечалось, что предыдущие месяцы РФ "осуществляла большое количество провокаций".

В январе 2016-го Международный уголовный суд в Гааге начал расследование дела о военных преступлениях во время агрессии России на территории Грузии 2008 года.

Запрос на расследование под юрисдикцией МКС был направлен еще в октябре 2015 года. В документе отмечается, что поддерживаемые РФ сепаратисты из Южной Осетии атаковали позиции Вооруженных сил Грузии до 9 октября. А также, что это случилось после того, как российские войска оставили буферные зоны на оккупированных районах непризнанной республики и основной территории Грузии.

Также говорилось, что в этот период времени в Южной Осетии этнические грузины подвергались изгнанию из своих домов, нападениям, грабежам и убийствам. Согласно статистике, в те дни количество погибших этнических грузин колебалась от 51 до 113, а вынужденных беженцев – от 13,4 до 18,5 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушениях прав человека после оккупации Абхазии и Южной Осетии. В то же время в решении отмечалось, что РФ не несет ответственности за эти регионы во время российско-грузинской войны 2008 года.