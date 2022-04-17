Зверствовавший на Донбассе бывший главарь 'ДНР' Безлер засветился в Бердянске. Фото

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Безлер по кличке "Бес" "засветился" в оккупированном Бердянске. Ранее он отличился беспримерной жестокостью на Донбассе.

Последние годы "Бес" вместе с женой провел в оккупированном Россией Крыму. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Военный преступник Игорь Безлер по кличке "Бес", который ранее был одним из главарей так называемой "ДНР" и отличился ужасающими преступлениями на Донбассе, снова "всплыл" после нескольких лет затишья.

В этот раз "Бес" "засветился" со своими головорезами в оккупированном Бердянске Запорожской области.

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Фото Безлера в Бердянске опубликовали в одном из рашистских пропагандистских Telegram-каналов, врущих о войне России в Украине.

По данным, полученным OBOZREVATEL из собственных источников, в течение нескольких последних лет, когда о Безлере не было никакой информации, он вместе с женой Анжеликой находился в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, Безлер был завербован в 2014 году Главным разведывательным управлением ГШ ВС РФ. Принимал активнейшее участие в оккупации Крыма и силовом захвате украинских воинских частей и органов власти на территории полуострова.

Впоследствии "перебазировался" на Донбасс. Среди преступлений "Беса" - захват здания СБУ в Донецкой области и райотдела милиции в Горловке. Именно Безлер вместе с Игорем Стрелковым и самопровозглашенным "мэром" Горловки Пономаревым похитил, жестоко пытал и убил депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и украинских активистов Юрия Дьяковского и Юрия Поправку.

Именно Безлер и его боевики совершили нападение на украинских военных под Волновахой, вследствие чего погибли 16 и получили ранения 31 военнослужащий, а также в разгроме вследствие организации засады добровольцев из батальона "Донбасс": всех попавших тогда в плен украинских защитников Безлер приказал расстрелять.

Также, по данным ООН, группировка Безлера занималась грабежами, вымогательством, пытками местных жителей и совершала жестокие изнасилования женщин. Групповое сексуальное насилие сопровождалось избиениями и пытками электрическим током.

С апреля 2014 года Безлер объявлен Украиной в розыск, а сам он вынужден был выехать с Донбасса в ноябре 2014 года. Долгое время о его местонахождении и даже о том, жив ли "Бес", ничего не было известно.

Теперь же эта тварь объявилась в Бердянске.

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