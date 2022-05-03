Зеленский назвал единственное условие прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в Украине станет возможным только когда руководство России будет заинтересовано в достижении дипломатических договоренностей. Это может произойти только после встречи лидеров стран.

Такое мнение глава государства высказал в интервью американскому изданию Wall Street Journal. По его словам, Россия должна показать стремление вести переговоры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это станет возможным, когда будет диалог и разговор лидеров двух стран. Если у нас будет встреча с Путиным, тогда в это время будет режим прекращения огня. Тогда мы с ним, возможно, договоримся, что должны брать публичные обязательства по прекращению огня", – сказал Зеленский.

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В то же время президент объяснил: Украина не согласится на "заморозку конфликта". Режим тишины, по его словам, не должен означать, что войска страны-агрессора "останутся там, где они сейчас". По меньшей мере, должны быть договоренности об отводе войск на позиции 23 февраля.

Зеленский добавил, что переговорные группы России и Украины общаются по поводу будущих договоренностей между странами и встречи президентов. Однако на данном этапе это только общение.

"Я в такие договоренности не очень верю. Считаю, что важно говорить, но пока лично президент России не поставит свою подпись, или не скажет что-либо лично, я не вижу веса в таких договоренностях", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с Россией не предвидится никакого временного перемирия. Единственный результат для войск оккупантов – это их тотальная капитуляция. При этом он отметил, что украинцам не стоит ожидать скорого завершения войны.