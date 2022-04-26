Зеленский: можно уничтожить стены, но невозможно уничтожить фундамент, на котором держится дух страны. Фото

Президент Владимир Зеленский показал иллюстрации войны в Украине. Все, что мы видим, произошло в результате российской военной агрессии.

Фото президент выложил на своем официальном Telegram-канале. Он отметил, что украинский дух этим не уничтожить.

Видео дня

"Можно уничтожить стены, но невозможно уничтожить фундамент, на котором держится дух. Дух наших воинов. Дух всей страны", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, эти же слова были сказаны президентом во время пасхальной молитвы в Софийском соборе 24 апреля. Тогда президент призвал Всевышнего сохранить всех воинов света для спасения Украины и помочь превратить гнев и ярость украинцев в силу победы и свершений.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Россия "поздравила" Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всей территории государства.

Также президент отметил, что эта война стала по-настоящему народной для Украины и призвал каждого бороться за победу над Российской Федерацией, "поскольку каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны, после нашей победы".