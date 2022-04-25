'В Украине решается судьба Европы!' Зеленский призвал каждого бороться для победы над РФ

Начался уже третий месяц войны за независимость с начала широкомасштабного вторжения России. 24 февраля большинство в мире даже не верили, что мы выстоим больше недели. А сегодня благодаря храбрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, наше государство во всем мире стало настоящим символом борьбы за свободу.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в понедельник, 24 апреля. Он подчеркнул, что даже те, кто нас не поддерживает открыто, понимают, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, глобальной безопасности и демократической системы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Буча, Бородянка, Гостомель, Ахтырка, Чернигов и Сумы, Изюм, Харьков, Волноваха, Золотое, Северодонецк, Рубежное, Попасная и Мариуполь... Ракетами по Одессе и Краматорску, Житомиру, по Львову, Кременчугу и Кривому Рогу... По во всех городах и общинах Украины Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле, что она может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давно-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы", – отметил президент.

Видео дня

За два месяца Россия использовала против Украины более 1100 ракет, бесчисленное количество авиабомб и артиллерии. Оккупанты пытали, грабили, расстреливали украинцев, превращали мирные города и села в ад, стирали их с лица земли, но так ничего и не достигли, подчеркнул Зеленский.

Те населенные пункты, куда российские оккупанты временно зашли, так и не подчинились им. Бутафорский "референдум", который Россия хочет разыграть на нашей земле, тоже ей не поможет. Нигде Кремль не увидел и не увидит даже крохи поддержки, на которую он так сильно рассчитывал, отметил президент.

"Но они увидели, что это – совсем другое государство. Они увидели, что здесь – совсем другие люди. Люди, которые уверены в себе. Верят в свое государство. Умеют уважать других, потому что уважают себя. Которые не хотят захватывать чужое, но не отдадут ничего своего. Которые будут защищать каждый город, каждую улицу, каждое поле", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы проявили по-настоящему массовую готовность защищать свою страну. Эта война стала по-настоящему народной для Украины.

"Россия может тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы поддерживать войну. На то, чтобы противостоять даже всему свободному миру. Может забирать у своих людей все, что могло бы развивать саму Россию, и направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизнь соседей. Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь", – констатировал президент.

В то же время Зеленский отметил, что за эти два месяца создана глобальная антивоенная коалиция. Украина получает помощь от десятков стран – это не только оружие, но поддержка финансами, необходимыми товарами, политическая поддержка.

Наша страна максимально ускоряет движение в Европейском союзе. И уже сейчас, когда война продолжается, мы создаем необходимую базу для восстановления Украины – международные договоренности разного уровня, создание специальных фондов для восстановления нашего государства.

Но чтобы мир наступил как можно скорее. каждый украинец должен сражаться, приближая нашу победу, подчеркнул Зеленский.

"Украина готова к миру. Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Готова и сейчас, когда российское вторжение стало полномасштабным. Но чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться. Должны защищать свободу. Потому что каждый день борьбы сейчас – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны. После нашей победы", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что за два месяца боевых действий 9 тысяч 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Герой Украины присвоено 142 нашим защитникам.

"Как всегда перед записью обращения подписал указы о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены еще 269 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 9 военнослужащих Главного управления разведки", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский обсудил с государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином помощь Украине в борьбе с российским агрессором.