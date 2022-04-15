Крейсер 'Москва' прикрывал с воздуха Херсонскую группировку оккупантов, - Арестович

После того, как флагман российского флота крейсер "Москва" пошел ко дну после "пожара" на борту, вся Херсонская группировка российских оккупантов осталась без прикрытия с воздуха. Именно это обеспечивал крейсер для возможной высадки десанта в Одесской и Херсонской областях.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, опубликованному на YouTube 14 апреля. Арестович отметил, что на борту крейсера находилось командование штаба всей морской группировки Черноморского флота РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Крейсер обеспечивал противовоздушную оборону для десантных войск, на его борту находилось большое количество комплексов С-300 морского базирования, а потому "зонтик" он давал прекрасный. Кроме того, поскольку это флагман Черноморского флота РФ, на его борту находился штаб и командование флота. Именно по этим офицерам и экипажу осталось много вопросов, потому что, по разным данным, из более 500 человек экипажа спаслись около 14 или 50 человек", - отметил Арестович.

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По его словам, потеря для России крейсера "Москва" будет означать облегчение положения украинской авиации на Южном направлении.

"Брешь, которая образовалась ввиду отсутствия "Москвы", еще предстоит тщательно оценить, но можно уже сказать, что он своим "зонтиком" прикрывал Херсонскую группировку", - добавил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в среду, 13 апреля, в Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли удары ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва". Примечательно, что это тот самый "русский военный корабль", который защитники острова Змеиный послали в хорошо известном направлении. По некоторым данным, численность экипажа вражеского судна составляла около 500 человек.