Защитники Украины уничтожили вражеский самолет и около 60 оккупантов на восточном направлении

Защитники Украины в течение 6 апреля отбили 3 вражеские атаки на восточном направлении. Ликвидировано еще около 60 российских оккупантов.

Об этом сказано в сводке оперативно-тактического командования "Восток" в Facebook. "Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет", – отмечается в сообщении.

Российская армия также потеряла еще 3 танка, 1 бронетранспортер, 1 миномет с расчетом, 6 единиц автомобильной техники и 1 самолет.

Напомним, с 24 февраля, когда РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, было ликвидировано около 18600 российских оккупантов. Также враги потеряли почти 700 танков, более 150 самолетов, 135 вертолетов и сотни единиц другой боевой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты решили сосредоточить силы на восточном и южном направлениях. В частности, по этой же причине враги решили покинуть некоторые области нашей страны.