Зеленский объяснил, почему оккупанты ушли с Киевщины

Российские оккупанты не смогли захватить Киевщину, потому что их встретила мощная украинская армия. Страна-агрессор решила сосредоточиться на других направлениях.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу Habertürk. Запись разговора была опубликована на страницах ОП в социальных сетях в среду, 6 апреля.

"Они отступили, потому что у нас мощная армия или они отошли, потому что это смена тактики? Мы считаем, что это и первое и второе вместе. Они не выдержали и не смогли больше на нас давить, не выдержали нашего отпора и ушли обратно", – сказал Зеленский.

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По словам президента, теперь оккупанты намерены развязать жесткие бои на востоке и юге Украины.

Также Зеленский отметил, что Киевская область и сама столица "почти освобождены". "Почему почти? Еще работает наша СБУ, военные, потому что небольшие диверсионно-разведывательные группы еще остались, но идет зачистка нашей области", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле отрицают, что армии РФ пришлось бежать с Киевской области. Спикер Путина накануне заявил, что "отвод подразделений" якобы является "жестом доброй воли". Российская власть таким образом якобы "хочет создать благоприятные условия для переговоров с Украиной".