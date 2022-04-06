Защитники Украины отбили 9 атак в зоне ООС: уничтожено еще 2 вражеских самолета

Защитники Украины в течение 6 апреля отбили 9 вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях. Российские оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. "Украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника", – написано в сообщении.

Подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить в небе над Донбассом 2 российских самолета, 1 крылатую ракету и 1 беспилотник.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – отмечается в сводке.

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С начала полномасштабной войны РФ против Украины было ликвидировано около 18600 российских оккупантов. Также враги потеряли почти 700 танков, более 150 самолетов, 135 вертолетов и сотни единиц другой боевой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты готовятся к наступательным действиям на Донбассе. Россияне хотят установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, сейчас они проводят перегруппировку.