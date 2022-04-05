Задержан житель Изюма, который помогал оккупантам захватить город. Фото
Украинские силовики задержали бывшего работника Изюмского лесхоза Евгения Брюханова. Он помогал российским оккупантам захватить город.
Об этом сообщил представитель Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook вечером во вторник, 5 апреля. По его словам, сейчас Брюханов дает показания правоохранительным органам о своем преступлении и других соучастниках.
"Мы, украинцы, изюмчане никогда не забудем и не простим никого, кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из-под земли достанем каждого врага и предателя Украины", – написал Стрельник.
По его словам, украинские защитники передают "привет" остальным предателям, которые сейчас находятся в Изюме, и призывают их добровольно сдаваться.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия бросила весь силовой сектор для наступления на город Изюм Харьковской области. Привлечены, в частности, росгвардейцы, десантники, спасатели и даже железнодорожники.
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