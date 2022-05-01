newspaper

"Заблудился" на учениях: в Украине ликвидировали командира роты глубинной разведки РФ. Фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
1 минута
16,3 т.
'Заблудился' на учениях: в Украине ликвидировали командира роты глубинной разведки РФ. Фото

Украинские воины ликвидировали командира роты глубинной разведки российской оккупационной армии. Он воевал в Украине в составе 36 отдельной мотострелковой бригады.

Оккупант приехал в Украину за 7 тысяч км - из села Борзя Забайкальского края. О ликвидации рашиста сообщил украинский офицер, представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

"Командир роты глубинной разведки разведбата 36 омсбр старший лейтенант Мункуев Вадим во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - написал Штефан.

Видео дня

Он также показал фото ликвидированного защитниками Украины российского оккупанта.

Ликвидированный оккупант Вадим Манкуев

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент РФ Владимир Путин дал почетное звание "за массовый героизм" бригаде насильников и убийц, побывавших в Буче. Он сделал это после того, как стало известно об ужасающих преступлениях, которые совершали военнослужащие этого подразделения на Киевщине.

Всего с начала вторжения на войне в Украине погибло уже 23 500 солдат России.