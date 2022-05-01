'Заблудился' на учениях: в Украине ликвидировали командира роты глубинной разведки РФ. Фото

Украинские воины ликвидировали командира роты глубинной разведки российской оккупационной армии. Он воевал в Украине в составе 36 отдельной мотострелковой бригады.

Оккупант приехал в Украину за 7 тысяч км - из села Борзя Забайкальского края. О ликвидации рашиста сообщил украинский офицер, представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

"Командир роты глубинной разведки разведбата 36 омсбр старший лейтенант Мункуев Вадим во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", - написал Штефан.

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Он также показал фото ликвидированного защитниками Украины российского оккупанта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент РФ Владимир Путин дал почетное звание "за массовый героизм" бригаде насильников и убийц, побывавших в Буче. Он сделал это после того, как стало известно об ужасающих преступлениях, которые совершали военнослужащие этого подразделения на Киевщине.

Всего с начала вторжения на войне в Украине погибло уже 23 500 солдат России.