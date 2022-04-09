За день через 'зеленые коридоры' эвакуировали 6 665 украинцев, – Верещук

В течение 8 апреля через "зеленые коридоры" из городов, которые наиболее интенсивно обстреливают российские оккупанты, удалось эвакуировать 6 665 граждан Украины. Часть из них вывезли из блокадного Мариуполя.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Люди эвакуировались на собственном транспорте и специальных автобусах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, из Бердянска и Мариуполя были вывезены 5 158 человек – из последнего эвакуированы 1 614 граждан.

Также 3 544 человека доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Орехов, Гуляйполе.

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Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной, Горного в Луганской области эвакуировали 1 507 человек.

В то же время в Мелитополе оккупанты уже вторые сутки удерживают захваченные 8 автобусов, которые предназначены для эвакуации людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 8 апреля была запланирована работа 10 гуманитарных коридоров в Украине.