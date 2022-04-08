В Украине 8 апреля будут работать 10 гуманитарных коридоров: названы маршруты

В Украине 8 апреля продолжат работу "зеленые" коридоры для эвакуации населения. Мирным гражданам предоставят 10 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Эвакуация будет осуществляться на автобусах и на собственном транспорте.

Планы работы гуманитарных коридоров 8 апреля 2022:

из Мариуполя в Запорожье – на собственном транспорте;

из Бердянска в Запорожье – на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из Запорожья;

из города Токмак в Запорожье – на собственном транспорте, также автобусы будут отправлены из Токмака (место сбора: ул. Шевченко, 5);

Видео дня

из города Энергодар в Запорожье – на собственном транспорте (местные власти объявят место сбора автомобилей);

из города Мелитополь в Запорожье – на собственном транспорте, также ведутся переговоры об освобождении захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора – пожарная часть №10;

из города Северодонецк в Бахмут (место собрания: проспект Химиков, 28);

из города Лисичанск в Бахмут (место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

из города Попасная в Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42);

из города Рубежное в Бахмут;

из поселка Горское в город Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13).

"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращении огня со стороны российских войск", – отметила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты нанесли мощный авиаудар по железной дороге на станции Барвинково Донецкой области. Это единственный контролируемый Украиной путь для эвакуации наших граждан с восточной части страны, которые спешат покинуть потенциальный плацдарм для новой эскалации.