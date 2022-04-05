Зеленский: мы знаем планы российских оккупантов по Харькову и Донбассу

Украина продолжает готовиться к ожесточенным боям с российскими оккупантами на восточном и южном направлениях. Нашим защитникам известны планы врагов как относительно Харькова, так и по Донбассу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на страницах в социальных сетях. По его словам, РФ активно скапливает войска на востоке и юге, поэтому против агрессора нужно вводить еще больше санкций.

"Если руководство России не станет реально искать мир, реально договариваться о мире, то они заведут свое государство в худшее состояние за последние 50 лет. Так называемые лихие 90-е будут казаться сытыми и спокойными", – отметил президент.

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Также он рассказал, что оккупанты пытаются скрывать свои преступления против мирного населения после того, как весь мир увидел жестокие кадры зверств в Буче под Киевом. Зеленский заверил, что путинские террористы не смогут избежать наказания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента выразили мнение, что потерпев поражение в Украине, диктатору Владимиру Путину придется искать врагов внутри России и "наказать" их. Только так он сможет выглядеть победителем в глазах простых россиян.

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