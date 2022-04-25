ВСУ взяли под контроль еще пять населенных пунктов Николаевской области, граничащих с Херсонщиной

Вооруженные силы Украины взяли под контроль еще пять населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонской областью. В целом за сутки на юге нашей страны было ликвидировано 73 оккупантов и семь единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".

Об этом сообщается в сводке Оперативного командования "Юг" за 24 апреля. Видеокомментарий и сообщение пресс-службы были опубликованы в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Украинские воины установили, что на временно занятых территориях российская армия ограничивает права и свободы мирных жителей, в том числе препятствует свободе передвижения.

Так, н.п., которые готовят к проведению псевдореферендумов, закрыты для въезда и выезда.

Видео дня

В Николаевской и Херсонской областях противник продолжает оборону на занятых рубежах и обстреливает села и города, а также позиции защитников Украины, из артиллерии и минометов.

ВСУ заметили, что враг усилил разведктивность в сторону административной границы Николаевской области.

"Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили", – указали в пресс-службе.

Что касается группировки РФ в Черном море, то количественный состав кораблей постоянно меняется – они периодически заходят на базы оккупированного Крыма. Но основной состав продолжает удерживать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.

На Одесщине Пасха прошла в целом спокойно, без грубых нарушений публичного порядка и провокаций. Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий ракетных ударов были завершены.

"По уточненным данным, семь (ранее говорили о восьми, – ред.) погибших, в их числе один ребенок. В больницах остаются 10 пострадавших", – сказано в сообщении.

Военные попросили украинцев соблюдать нормы комендантского часа, не игнорировать сирены и доверяйть только проверенным источникам информации.

Как писал OBOZREVATEL: