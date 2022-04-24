Россия потеряла в войне против Украины 21,8 тыс. человек: уничтожены 2238 ББМ и 154 вертолета

Вражеская армия РФ в войне против Украины потеряла тысячи военнослужащих и единиц своей "новейшей" военной техники. На 60-е сутки российского вторжения речь идет уже о минус 21 800 оккупантов.

Кроме этого, украинские защитники лишили захватчиков более 2,2 тыс. бронемашин, 333 вертолетов с истребителями и штурмовиками, восьми кораблей и катеров. О потерях врага сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

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