ВСУ сбили два самолета врага и отразили 6 атак на Донбассе

Защитники Украины отбили шесть вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли значительные потери.

Как сказано в сводке ООС в Facebook, украинские военнослужащие уничтожили четыре танка, пять артиллерийских систем, 13 единиц бронированной и 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.

В свою очередь подразделения ПВО сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – сказано в сводке.

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Накануне Генштаб ВСУ отмечал, что российские оккупационные войска продолжили наступление на Донецком и Таврическом направлениях, однако не имели успеха и понесли потери. На юге страны враги сосредоточились на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны Россия потеряла почти 22 тыс. солдат и офицеров.