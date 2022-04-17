ВСУ провели успешную контратаку и отбросили оккупантов в районе Кременная – Рубежное, – Машовец

ВСУ пошли в контратаку на востоке Украины. Вследствие успешно проведенной операции защитники Украины отбросили оккупантов в районе Кременной-Рубежного на несколько километров.

Также новые занятые позиции позволяют ВСУ создать серьезную угрозу левому флангу группировки противника на Изюмском направлении. Об этом пишет военный аналитик, полковник ВСУ Константин Машовец.

"ВСУ в следствии своих активных контратакующих действий тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения операции Объединённых Сил (ОС), сумели отбросить передовые подразделения противника в районе Кременная - Рубежное на несколько километров на северо-восток, а так же создать достаточно отчётливую угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувшись в северо-восточном направлении, в сторону реки Оскол", - пишет Машовец.

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По его данным, очередного поражения и того, что украинцы начнут теснить оккупантов на этом направлении командование путинской армии не ожидало.

Постепенно оттесняют украинцы российских оккупантов и от Харькова. Силы обороны Украины освобождают населенные пункты под Харковом в направлении Печенег и Старого Салтова, а также в области, расположенной между ведущими к этим поселкам городского типа дорогами.

Так, накануне передовые подразделения ВСУ вышли к поселкам Байрак и Кутузовка, а также продвинулись на восток - в районе Малой Рогани.

"Группировка войск противника, занимающая позиционный район южнее условной линии Золочив - Волчанск пока перешла к обороне, но весьма активно воздействует своими дальнобойными огневыми средствами поражения по инфраструктуре и мирным кварталам Харькова, постепенно их разрушая. Есть сведения о том, что командование войск противника всё же проводит усиление этой группировки путём пополнения её достаточно ограниченными резервами с территории своей Белгородской области, считая её в плане "потенциальной угрозы" для Харькова, достаточно "перспективной", - пишет Машовец.

Есть успехи у ВСУ и к юго-востоку от Индустриального района Харькова. Там, по данным Машовца, украинские воины уже продвинулись до поселка Малиновка под Чугуевом.

"Группировка войск противника, находящаяся севернее и северо-восточнее города, просто не справляется с выполнением своей главной функции - оттягиванием на себя главных сил группировки украинских Сил обороны, оперирующей в районе Харькова... ВСУ как раз и продолжают сохранять свою активность именно в юго-восточном и восточном направлениях. Т.е. в направлении на тылы и коммуникации Изюмской группировки войск противника", - пишет Машовец.

"Думаю, осознание именно этого достаточно очевидного факта и послужило основным фактором для принятия командованием российских войск решения об усилении "некоторым образом", оперирующей тут своей группы войск", - добавляет он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ на Харьковском направлении уничтожили вражескую технику и колону морской пехоты оккупантов.

Всего по состоянию на утро 17 апреля Россия в войне против Украины потеряла 20,3 тыс. человек: уничтожены 773 танка и 165 самолетов.