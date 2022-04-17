Россия в войне против Украины потеряла 20,3 тыс. человек: уничтожены 773 танка и 165 самолетов

Оккупационные войска России потеряли в войне против Украины около 20 тысяч 300 человек. Также защитники Украины уничтожили 773 танка и 2002 боевые бронированные машины россиян.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на воскресенье 17 апреля. Как отмечается в сообщении Генштаба, опубликованном на официальной странице в Facebook, враг утратил также 376 артиллерийских систем, 127 ракетных систем залпового огня (РСЗО) и 66 средств ПВО.

Кроме того, список боевых потерь России пополнили 165 самолетов, 146 вертолетов и 148 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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