ВСУ на Харьковском направлении уничтожили вражескую технику и колону морской пехоты оккупантов. Фото

В Харьковской области украинские десантники разгромили большую колонну путинской армии. Также уничтожена колонна подразделений морской пехоты РФ.

Враг понес значительные потери в технике и живой силе. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов", - отметили пограничники.

Вместе с тем, сколько именно оккупантов вернутся домой в черных пакетах, цинковых гробах или рефрижираторах, пока не сообщается. Как неизвестным остается и то, забрали ли оккупанты своих погибших - или традиционно бросили их догнивать в украинских полях.

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