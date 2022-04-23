ВСУ провели успешное контрнаступление на Харьковщине и освободили три населенных пункта

Украинские воины совершили успешное контрнаступление на Харьковщине. В результате ожесточенных боев ВСУ освободили три населенных пункта в Дергачевском районе.

Сейчас воины закрепились на позициях и готовятся освобождать от оккупантов украинские земли дальше. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня шли длительные ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях!" – отметил глава ОВА.

Видео дня

Также он рассказал о том, как прошли сутки для Харькова и региона в целом. Оккупанты продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры. За сутки Россия нанесла по региону 56 ударов. Не обошлось без пострадавших: ранены 19 мирных жителей. Два человека погибли.

Ожесточенные бои идут на Изюмском направлении. Контроль над ним очень важен со стратегической точки зрения, поэтому там украинские воины держат оборонные рубежи надежно.

Также Синегубов предостерег жителей области от подлости и возможных военных преступлений россиян на Пасху. Поэтому в этом году самый большой христианский праздник верующим придется встречать дома, без походов в церковь.

"Впереди пасхальная неделя. У оккупантов нет религиозных праздников, каких-либо принципов и морали. На сегодняшний день меняется время комендантского часа - с 19.00 до 5.00 часов утра. Мы встречались с представителями церквей, совместно решили, что ночных богослужений не будет! Мы не можем допустить скопление людей, безопасность – прежде всего", - отметил глава Харьковской ОВА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 23 апреля Россия в войне против Украины потеряла 21,6 тыс. человек. За последние сутки количество ликвидированных оккупантов увеличилось на 400 солдат.