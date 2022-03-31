ВСУ прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают украинские земли – Генштаб

Пока российские войска пытаются создать новую группировку на Слобожанском направлении и проводят передислокацию, защитники Украины прорывают оборонные позиции оккупантов и постепенно освобождают наши земли. Кроме того, Вооруженные силы преследуют отступающего врага и продолжают успешно выполнять поставленные задачи.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ по стоянию на 18:00 четверга, 31 марта. Уточняется, что группировка на Слобожанском направлении необходима российским войскам, чтобы попытаться установить контроль над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск.

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Кроме того, оккупанты (вероятно, пытаясь отвлечь внимание от боев за Изюм и Мариуполь) продолжают атаки на город Попасная.

На Северском направлении фиксируется переброска наемников из стран ближнего востока в белорусский город Гомель. Например, за 29 марта на военный аэродром указанного н.п. было переброшено около 200 наемников.

Также в Беларусь были перемещены ракетные подразделения РФ. В район Гомеля, в частности, прибыли три РК "Искандер" и два комплекса ПВО "С-300" для их прикрытия. Цель таких действий – увеличение интенсивности обстрелов баллистическими ракетами населенных пунктов и объектов инфраструктуры Украины.

Бросая военную технику на территории Украины, оккупанты все чаще прибегают к ее минированию. Участились и случаи использования противником мин-ловушек.

На территориях, где временно находятся оккупанты, продолжаются преступные действия против населения. Армейцы Путина запрещают мирным жителям свободно передвигаться, берут людей в заложники и вывозят вещи, награбленные у местных.

Интересно, что в РФ зафиксированы случаи подачи заявлений в суд на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих. В частности, такой иск подан против командира в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Пропагандистские медиа РФ запустили фейк о "ликвидации" заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, известного под позывным "Калина".

Украинский защитник на самом деле жив, мужественно борется с оккупантами и даже записал новое видео о ситуации в Мариуполе.

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