Пропагандистские медиа РФ запустили фейк о "ликвидации" заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, известного под позывным "Калина". Украинский защитник на самом деле жив, мужественно борется с оккупантами и даже записал новое видео о ситуации в Мариуполе.

Информацию о том, что "Калина" якобы погиб, распространили многие российские "СМИ" и Telegram-каналов. Утверждалось, что это произошло 31 марта, когда ПВО террористов "ДНР" якобы сбила украинский вертолет.

Так называемый первый замминистра информации "Донецкой народной республики" Даниил Безсонов хвастался: мол, геликоптер Ми-8 пытался эвакуировать командиров "Азова". Очевидно, оккупантам приходится выдумывать свои "победы", так как реальных крупных успехов на поле боя у путинской армии нет.

Видео дня

Паламар вскоре вышел на связь на Telegram-канале "Азов – Маріуполь". В новом видео он рассказал, что украинский город обороняется, каждый день его защитники уничтожают вражескую орду (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Но я хочу сказать о том, чтобы вы понимали: каждый день обороны города стоит жизней наших Героев.

Если авиация противника сбросила на какой-то город бомбы, то множьте это на 100. Количество выпущенных баллистических ракет множьте на 10. Добавьте сюда сухопутную и корабельную артиллерию – и вы получите обычный день защитника Мариуполя. Защитника, который даже несмотря на полученные ранения снова идет в бой", – сказал "Калина".

Он подчеркнул, что воины будут стоять и дальше, чтобы не позволить российской армии зверствовать в городе. Ведь, по разным данным, в практически разрушенном Мариуполе все еще остаются около 100 тысяч мирных жителей.

Паламар уверен, что операция по деблокаде Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа. Свое обращение воин закончил словами: "Мариуполь – это Украина".

Как писал OBOZREVATEL, бойцы полка "Азов" за среду, 30 марта, уничтожили 64 российских пехотинца и три танка РФ в Мариуполе. Среди ликвидированной живой силы врага – спецназ российского ГРУ.

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