ВСУ приземлили беспилотники врага: в Генштабе показали фото

В Луганской области украинские защитники приземлили "современный" беспилотник российской армии "Орлан-30". Такие БПЛА оккупанты используют для ведения разведки и корректировки огня артиллерии по позициям ВСУ.

"Птичку" удалось сбить бойцам 24 ОМБр имени короля Данила, сообщили на Facebook -странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там также показали фото "новейшей российской техники", потерянной россиянами.

Отметим, что днем ранее специалисты радиоэлектронной борьбы приземлили российский беспилотник "Орлан-10". Это также случилось в Луганской области. На опубликованных фото видно, что "современный" БПЛА был собран из разных аппаратов и фактически держался на скотче.

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"На этот раз уже более современная модель упомянутого беспилотного летательного аппарата – "Орлан-30" посажена украинскими защитниками. Модель более современная, но "бачок" с горючим нас очень порадовал", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты потеряли беспилотник-разведчик стоимостью свыше 80 тысяч долларов. Его обнаружили в Полтавской области.