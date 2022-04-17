ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковщине и освободили несколько сел

В Харьковской области Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление и преуспевают в нем. Сейчас наши защитники продолжают проводить несколько успешных операций, оттесняя войска России подальше от Харькова.

Украинские военные освободили от оккупантов села Базалиевка, Лебяжье и часть поселка Кутузовка. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, ВСУ смогли продвинуться дальше на восток в районе освобожденного ранее села Малая Рогань.

Синегубов подчеркнул, что наши воины продолжают эффективно сдерживать оккупантов и на других направлениях от Харькова.

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На днях 81-й отдельная аэромобильная бригада ударила по позициям захватчиков под Харьковом. Реактивным огнем были уничтожены пять российских танков и десять единиц бронированной техники.

"Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда", – добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что Харьков под надежной защитой ВСУ, которые просчитали все возможные сценарии действий россиян, так что все попытки противника захватить областной центр как были, так и будут напрасными. По словам Синегубова, в случае, если оккупанты попытаются пойти на Харьков, это приведет лишь к еще большим потерям в их рядах.

Несмотря на то, что украинские военные надежно защищают город, опасность для гражданского населения никуда не исчезла. Враг терроризирует население хаотичными обстрелами, что свидетельствует о слабости и отчаянии противника.

"В очередной раз призываю всех горожан быть бдительными и осторожными, не пренебрегайте сигналами тревоги и без необходимости не оставайтесь на улице. Обстрелы хаотичные и жестокие. Каждый день есть погибшие", – обратился он к местным жителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля российские оккупанты обстреляли центр Харькова. По меньшей мере пятеро местных жителей погибли.