ВСУ показали работу дрона-камикадзе по позициям врага. Видео

Украинские воины в День пехоты ВСУ показали, как бьют по российским оккупантам. С помощью современного дрона-камикадзе Switchblade бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха "кошмарили" решистов, готовивших себе укрепления.

На видео после первого применения такого дрона на фронте видны только двое из четырех рашистов, по которым работал украинский беспилотник. Ролик под зажигательную песню выложили на странице бригады (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"С помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade, взбодрили оккупантов, так самозабвенно сооружали укрепления", - отметили в подписи к видео украинские воины.

Видео дня

На кадрах видна группа из четырех рашистов, возводящих укрепления где-то на украинской земле. За этим занятием их и застали украинские воины и ударный БПЛА Switchblade.

После удара кадр меняется - и камера беспилотника фиксирует, как двое оккупантов сломя голову бегут и пытаются спрятаться в зданиях неподалеку от места, где разворачивались события.

Где подевались еще два их "подельника" - не сообщается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле Змеиного горел российский фрегат: по нему могли нанести удар ракетой "Нептун".