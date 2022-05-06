У Змеиного горит российский фрегат: по нему могли нанести удар ракетой 'Нептун' – СМИ

У острова Змеиный в Черном море горит российский фрегат "Адмирал Макаров". По предварительной информации, причиной пожара на корабле могли стать украинские ракеты "Нептун".

Первые сообщения об очередной потере России в Украине появились накануне вечером. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

По данным издания, взрыв с последующим возгоранием на российском фрегате проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный, произошел вечером 5 мая. А уже на следующий день пожар на фрегате был подтвержден.

Также местные журналисты сообщают, что над местом, где горит фрегат, кружит российская авиация, а из Крыма вышли спасательные корабли.

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Около 12 часов дня появилась информация, что причиной пожара на фрегате РФ стали украинские ракеты "Нептун".

Впоследствии в сети начали появляться первые фото охваченного огнем российского фрегата.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что поражен сторожевой фрегат ВМС Российской Федерации "Адмирал Макаров" – один из трех фрегатов этого типа, имеющихся у Черноморского флота РФ.

"Сторожевой фрегат ВМС России "Адмирал Макаров" приуныл. Да-да, вы все правильно поняли! Бог морей мстит обидчикам Украины. Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен в феврале 2012-го на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в сентябре 2015-го. А в 2022-м, когда принял участие в убийстве украинцев, – отправился за крейсером "Москва", куда ему и дорога!" – написал Гончаренко.

Впоследствии он уточнил, что фрегат "Адмирал Макаров" ввели в строй в 2017 году, он был оснащен современными средствами ПВО и имел на вооружении крылатые ракеты "Калибр".

По данным нардепа, вследствие удара ракетой "Нептун", от которой "Адмирал Макаров" не смог увернуться, фрегат получил сильные повреждения, но пока еще остается на плаву.

Напомним, утром 6 мая в Генштабе отчитались о ликвидации 24 900 российских оккупантов. Но основную интригу вызвала скромная пометка "+1" в графе уничтоженных российских кораблей и катеров. Ведь о потоплении российских кораблей накануне не сообщалось.