ВСУ показали, как уничтожают технику врага, и обратились к украинцам. Видео

Украинские защитники показали, как уничтожают российских оккупантов. Они также обратились к украинскому народу и заверили: надежно стоят на защите Украины – и будут делать это до победы.

Никто не отдаст врагам ни одного метра украинской земли. Об этом говорится в видеообращении военнослужащих 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Украинские воины показали, как выглядит техника оккупантов, когда те вступают в бой с защитниками нашего государства. ВСУ одинаково успешно уничтожают как наземную технику, так и авиацию путинской армии.

И собираются делать это и дальше.

Видео дня

Защитники Украины решили обратиться к украинскому народу и заверить украинцев, что они – под надежной защитой.

"Я - украинец, преклонил колени только для того, чтобы завязать берцы. Слава Украине! Смерть врагам!" – говорит один из защитников.

"Все мотивированы. И очень хотят победы", – уверяет второй.

У воинов, которые сейчас находятся на передовой войны с российскими оккупантами – мотивация действительно самая мощная из возможных. Они – не агрессоры и захватчики, как россияне. Они – защитники, защищающие родную землю и мирных граждан.

"За мир над головой. За Украину. За свою родину", "Потому что это наша Украина, наша земля" - объясняют воины, за что воюют и ежесекундно рискуют жизнями.

Стать в ряды Вооруженных Сил Украины" - большая честь для каждого из этих героев. И они просят украинцев не обесценивать то мужество и самоотверженность, которое демонстрируют украинские воины в противостоянии с агрессором - и не сомневаться в том, что ВСУ способны победить Россию и изгнать оккупантов. А победа Украины – это только вопрос времени.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что воины из Мариуполя показали сокрушительный удар по позициям врага.