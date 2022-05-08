ВСУ отошли от Попасной на Луганщине: Гайдай назвал причину и рассказал о ситуации на фронте

Украинские военные отошли от города Попасная. Оккупанты обстреливают город уже два месяца, в результате чего там разрушено все дотла.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона. По словам чиновника, ВСУ заняли более крепкие позиции, которые готовились заранее.

"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной, потому что город обстреливали больше двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия. Там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые готовились заранее", – сказал он.

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Гайдай также добавил, что сейчас продолжаются тяжелые бои в направлении Северодонецк — Воеводовка, а также на территории Горской общины. Чиновник подчеркнул, что россияне несут большие потери – больница в оккупированном Луганске забита трупами и ранеными солдатами, которые из-за нехватки лекарств рискуют не выжить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Белогоровка Луганской области 7 мая российские оккупанты полностью разрушили местную школу, нанеся мощный авиаудар. В результате атаки, предварительно, погибли 60 человек.