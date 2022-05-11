ВСУ освободили еще один населенный пункт на Харьковщине, враг деморализован – Генштаб

Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области. Это село Питомник Дергачевского района.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 11 мая. Отмечается, что враг дезорганизован и деморализован.

На Харьковском направлении оккупанты не проводят наступательных действий. В то же время российские подразделения перешли к обороне, чтобы замедлить темп наступления защитников Украины.

"В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области", – сообщили в Генштабе.

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На захваченных территориях Харьковщины оккупанты глушат мобильную связь. Ряд населенных пунктов остается без воды и света. Выезжать на подконтрольную Украине территорию враг запрещает.

При этом отмечается, что враг не прекращает наступать на востоке Украины, особенно на Слобожанском и Донецком направлениях. Противник пытается взять под контроль Рубежное и наступать в направлении поселка Лиман. Захватчики также пытаются удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец и готовятся наступать в направлениях Курахово и Новопавловки.

Кроме того, сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси.

На Сиверском направлении оккупанты усиливают охрану границы в Брянской и Курской областях. Чтобы помешать перегруппировке украинских войск и перебрасыванию их на другие направления, враг проводит демонстрационные действия. В приграничных с Украиной областях наращивает систему ПВО.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ, а также увеличили интенсивность воздушной разведки с применением беспилотников.

"Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковка, успеха не имел", – рассказали в Генштабе.

В Мариуполе враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по "Азовстали".

На Криворожском и Николаевском направлениях войска РФ обстреляли подразделения ВСУ из ствольной артиллерии и минометов.

В Черном и Азовском море корабли противника выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и ведению разведки. Оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

При всем этом оккупационные войска продолжают нести потери; они дезорганизованы и деморализованы.

"По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции". Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", – говорится в сводке Генштаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ продвинулись в Харьковской области и приблизились к границе РФ. По мнению британских аналитиков, контрнаступление защитников Украины на Харьковщине может изменить ход войны.