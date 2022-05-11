ВСУ продвинулись на Харьковщине и приблизились к границе России – Институт изучения войны

В течение 10 мая Вооруженные силы Украины продолжили контрнаступательные действия к северу от Харькова. Это позволило оттеснить оккупантов к границе РФ.

Также благодаря успешным боям украинские защитники освободили несколько городов к северу от Харькова. Об этом говорится в сводке Института изучения войны.

Вооруженные силы продолжили наступление к северу от недавно освобожденного Старого Салтова, чтобы выгнать врага из нескольких населенных пунктов к северо-востоку от Харькова. В то же время российские войска из района Изюма передислоцируются на север, чтобы попытаться ослабить давление этого контрнаступления и воспрепятствовать дальнейшему продвижению на север к границе с Россией.

Видео дня

"Украинское контрнаступление, скорее всего, продолжит отвлекать российские войска и ресурсы от развертывания на другие направления наступления, где боевые действия также были остановлены успешной украинской обороной", – сообщают в Институте изучения войны.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что контрнаступательные действия ВСУ помешают российской артиллерии обстрелять северо-восточные окраины Харькова, потенциально позволит украинским силам угрожать российским тылам своими обстрелами и дальнейшими атаками. В результате успешное проведение таких действий парализуют наступательные операции оккупантов в районе Изюма.

Ранее в ISW подчеркивали, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине вынудило путинскую армию провести передислокацию.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал мощные контрнаступления против группировок Российской Федерации. Он подчеркнул, что российские оккупанты получат по зубам.