ВСУ на востоке Украины уничтожили более 70 оккупантов и вражескую технику

Защитники Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. В течение 27 апреля на восточном направлении вражеская армия сократилась еще на 75 человек.

Об этом сказано в сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Путинские террористы совершили три попытки прорвать оборону бойцов ВСУ.

В результате россияне потеряли помимо личного состава одну боевую машину пехоты, две единицы автомобильной техники и два беспилотника. Бои продолжаются, наши военные надежно обороняют Украину.

Всего с 24 февраля было ликвидировано около 22 400 оккупантов. При этом примерно 300 из них пополнили ряды "груза-200" в течение минувших суток, 26 апреля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, даже сами оккупанты возмущены тем, что Кремль скрывает реальные потери на войне против Украины. Один из вражеских солдат заявил, что статистика РФ занижена в разы. При этом, по словам захватчика, украинские воины уничтожают не только рядовой состав, но и командование оккупационных подразделений.