Заблудился на учениях: в Украине ликвидировали командира взвода российских разведчиков. Фото
В Украине ликвидировали старшего лейтенанта путинской армии, которая приехала воевать против ВСУ и убивать мирных украинцев, Владислава Веселкова. Очередной погибший в украинском государстве российский оккупант был командиром взвода разведчиков путинской армии.
О его смерти сообщил на своем канале в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в среду, 27 апреля. Он также опубликовал фото убитого военного преступника.
"Командир взвода разведовательно-десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады старший лейтенант Веселков Владислав, во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии", – написал Штефан.
Он также сообщил про еще одного ликвидированного в Украине военнослужащего армии России.
"Лейтенант Георгий Лапиев во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", – сказано в сообщении.
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