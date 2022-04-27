Заблудился на учениях: в Украине ликвидировали командира взвода российских разведчиков. Фото

В Украине ликвидировали старшего лейтенанта путинской армии, которая приехала воевать против ВСУ и убивать мирных украинцев, Владислава Веселкова. Очередной погибший в украинском государстве российский оккупант был командиром взвода разведчиков путинской армии.

О его смерти сообщил на своем канале в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в среду, 27 апреля. Он также опубликовал фото убитого военного преступника.

"Командир взвода разведовательно-десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады старший лейтенант Веселков Владислав, во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии", – написал Штефан.

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Он также сообщил про еще одного ликвидированного в Украине военнослужащего армии России.

"Лейтенант Георгий Лапиев во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", – сказано в сообщении.

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