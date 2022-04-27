Нашел дорогу домой: в Украине ликвидировали командира вертолетного звена оккупантов. Фото

Украинские воины ликвидировали командира вертолетного звена Ми-8 Юрия Белитченко. Рашист вернулся домой в цинковом гробу.

Российские оккупанты решили отомстить за уничтоженного преступника - и обстреливали мирных украинцев "именными" снарядами, на одном из которых была написана и фамилия Белитченко. Об этом сообщает украинский военнослужащий, представитель украинского Генерального Штаба Анатолий Штефан.

"Командир вертолетного звена Ми-8 майор (на 2020 год) Белитченко Юрий из Кореновска во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии. Заблудился на учениях", но уже правильно вернулся домой", - написал офицер.

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Он показал фото ликвидированного рашиста, воевавшего против украинского народа.

За ликвидацию Белитченко, а также ряда других российских оккупантов их пока еще живые подельники решили отомстить. Мстили, как обычно, мирным украинским гражданам. В сети появилось фото боеприпасов, которыми обстреливали рашисты мирные украинские города и села. На каждом - имя ликвидированного украинскими защитниками российского оккупанта. Среди них - и фамилия Беличенко.

"Ракеты, летящие в мирных жителей. Вот только фашисты – именно орда, пришедшая на нашу землю. А эти пилоты правильно вернулись домой", - подчеркнул Штефан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 22,4 тыс. человек, уничтожены 939 танков и 2342 ББМ. Такие данные к утру 27 апреля обнародовали в Генштабе ВСУ.

По словам же самих рашистов, их потери - еще выше. В одном из перехваченных разговоров российский оккупант называет цифру в 25 900 убитых.