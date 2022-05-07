ВСУ ликвидировали еще одного подполковника из армии Путина

Украинская армия ликвидировала подполковника в отставке, ведущего за собой орду оккупантов на Донбасс. Пенсионер из Саратова Дмитрий Савченко выразил желание воевать с эфемерными нацистами и "бандеровцами" и отправился в Украину в качестве добровольца.

Здесь он и принял бесславную смерть от рук защитников украинской земли. Об этом сообщили на сайте новостей Саратова.

Для жителей региона страны-агрессора потеря Савченко – трагедия. По их мнению, он погиб, защищая российский народ и будущее. Правда, пояснений о том, как можно защитить собственный народ, нападая на соседнее государство, в региональном СМИ предпочли не давать.

"Искренние соболезнования. Саратов скорбит вместе с родными и близкими Дмитрия Савченко. Он с полной самоотдачей исполнил воинский долг", – написано в некрологе по оккупанту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники ВСУ ликвидировали командира роты глубинной разведки российской оккупационной армии, воевавшего против нашей страны в 36-й мотострелковой отдельной бригаде;

– Путин наградил почетным званием "за массовый героизм" бригаде насильников и убийц, побывавших в Буче.