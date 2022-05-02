В понедельник, 2 мая, российские оккупанты снова обстреляли территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Враг атаковал завод после того, как с него удалось частично эвакуировать мирных жителей.

Об этом сообщили защитники Мариуполя в Teleram-канале "АЗОВ – Мариуполь". Они отметили, что противники вели огонь в том числе и по зданиям, где до сих пор скрываются от опасности гражданские.

По "Азовстали" били из танков, корабельной артиллерии и наносили авиаудары.

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Кроме того, оккупанты снова предприняли попытку штурма комбината, который обороняют наши защитники. Украинские воины дали отпор врагу.

Отмечается, что бойцы полка "Азов" уничтожили пятерых захватчиков, которые шли на штурм

Напомним, что сегодня ночью российские оккупанты снова нанесли мощные удары по украинским защитникам, которые скрываются от врага на территории металлургического комбината "Азовсталь". Враг использовал все возможное оружие, в том числе корабельную артиллерию.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов заявил, что президент РФ Владимир Путин избрал "Азовсталь" сакральной жертвой. В то же время, российский диктатор не хочет повторения сирийского сценария, когда российские войска стерли с лица земли Алеппо, а все его жители покинули разрушенный город.