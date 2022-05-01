Путин избрал 'Азовсталь' сакральной жертвой, он не хочет повторения Алеппо, – Жданов

Президент РФ Владимир Путин выбрал "Азовсталь" как сакральную жертву. В то же время российский диктатор не хочет повторения сирийского сценария, когда российские войска стерли с лица земли Алеппо, а все его жители покинули разрушенный город.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Радио Свобода". По его словам, Кремль не хочет пускать в украинский город "посторонних", так как число убитых оккупантами мирных жителей превысило 10 тысяч человек.

"Путин избрал "Азовсталь" сакральной жертвой, которую он хочет принести на алтарь победы 9 мая. Но он не хочет повторить ошибку Алеппо, когда российские войска полгода бомбили город, стирали его с лица земли, а потом защитники и мирные жители ушли из него, потому что защищать руины не было смысла, и российская армия вошла в пустой город. То есть они его фактически так и не взяли", – говорит эксперт.

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Жданов добавил, что российское руководство хочет получить хоть какую-то победу, а потом "продать" ее своим гражданам.

Напомним, ранее историк Ярослав Грицак заявил, что планы Путина по Украине м задолго до 2014 года. Подготовка к захвату страны начала еще в 2008 году – сразу после войны с Грузией.

А генерал армии Николай Маломуж считает, что Кремль проводит системную подготовку российского общества к всеобщей мобилизации. С этой целью Россия будет организовывать провокации и теракты в своих городах и за их пределами, ответственность за которые попробуют возложить на ВСУ.