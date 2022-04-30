Войска РФ расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной

Российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области. В настоящее время с водителями этих автобусов потеряна связь.

Об этом сообщил глава Попаснянской военно-гражданской администрации Николай Ханатов. Он отметил, что это первый случай, когда эвакуационные автобусы не вернулись из города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортных средствах и организовывали эвакуацию, нет", – рассказал Николай Ханатов.

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Он подчеркнул, что русские оккупанты ежедневно цинично убивают мирное русскоязычное население города. В том числе волонтеров, пытающихся помочь гражданским жителям под обстрелами.

"Мы очень переживаем за этих людей. Это, по сути, волонтеры. У нас нет специальной службы, которая под обстрелами занималась бы эвакуацией людей из города и завозом гуманитарной помощи. И я очень переживаю, чтобы мы не потеряли этих людей", – сказал Николай Ханатов.

Как известно, город Попасная расположен в юго-западной части Луганской области, в 90 км от областного центра. До войны в городе проживало 20 600 человек.

После полномасштабного российского вторжения оккупанты вошли в Попасную 24 марта 2022 года, но закрепиться не смогли. В городе до сих пор продолжаются уличные бои между силами обороны Украины и армией Российской Федерации и подконтрольными ей бандформированиями "ЛНР".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 апреля на подъезде к Рубежному Луганской области российские оккупанты открыли огонь по автобусу, пытавшемуся заехать в город для эвакуации людей. Тогда никто не пострадал, но автобус был выведен из строя.

Также председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай недавно сообщал, что россияне не дают спасти мирное население, блокируя людей в городах, пребывающих постоянно под огнем.