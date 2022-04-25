Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус на подъезде к Рубежному на Луганщине

Сегодня на подъезде к Рубежному российские оккупанты открыли огонь по автобусу, пытавшемуся заехать в город для эвакуации людей. Никто не пострадал, но автобус был выведен из строя.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Он подтвердил, что до Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов.

"Все меньше людей готовы эвакуироваться. Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут к поездам полупустыми. Так, сегодня из Северодонецка выехало всего двенадцать людей. … Попасная и Рубежное наоборот – хотели бы уехать, но россияне местных не отпускают и систематически обстреливают наши эвакуационные автобусы", – рассказал глава Луганской ОВА.

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Он также сообщил, что на свободной Луганщине до сих пор остаются более 60 тысяч населения.

Как известно, Рубежное находится в центрально-западной части Луганской области. Российские оккупационные войска с начала войны пытаются захватить город, однако силы обороны дают отпор. На подступах к городу идут бои, а сам город постоянно подвергается обстрелам российской артиллерией. До войны в Рубежном проживало около 57 тысяч человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты устроили обстрел Рубежного и Северодонецка: разрушены десятки домов, погибли и получили ранения мирные жители.

Также Сергей Гайдай недавно сообщал, что россияне не дают спасти мирное население, блокируя людей в городах, находящихся постоянно под огнем.