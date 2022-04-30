Матери украинского воина, которого взяли в плен в Мариуполе, прислали фото его тела

Матери защитника Мариуполя, попавшего в плен к российским оккупантам, рашисты прислали фото его тела. Воин оказался в плену в двадцатых числах апреля.

Через десять дней оккупанты его убили. Об этом сообщает "Украинская правда".

Украинский военный, которого зовут Дан, защищавший Мариуполь, попал в плен к российским оккупантам ориентировочно 19 или 20 апреля. Его мама видела сына на видео российских пропагандистов.

Видео дня

А уже 30 апреля рашисты прислали ей фото тела, в котором она узнала своего ребенка, в частности по татуировке на груди слева.

В нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными оккупанты убили военного, находящегося у них в плену.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что рашисты массово издеваются над военнопленными - и даже кичатся пытками безоружных людей. В одном из перехваченных СУ разговоров оккупант хвастался, что ломал пленным украинцам руки и ноги.

Также фиксируются случаи убийства россиянами украинских военнопленных. Так, в США заявили, что имеют доказательства того, что оккупанты казнили украинцев, пытавшихся сдаться на Донбассе.